Dem DAX hat es am Freitag, am letzten Handelstag der Woche vor den Bundestagswahlen, an Schwung gefehlt. Er ging mit einem Minus von 0,1 Prozent bei 22.287,56 Zählern aus dem Handel. Nachdem nun das Ergebnis auf eine Große Koalition hindeutet, zeigen sich Anleger zum Start in die neue Woche zuversichtlicher. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen knapp ein Prozent höher auf 22.500 Zähler.Auf der Terminseite ist es zum Wochenstart derweil relativ ruhig. Die Bank of Ireland, PostNL und Zoom Communications ...

Den vollständigen Artikel lesen ...