NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nestle auf "Outperform" mit einem Kursziel von 93 Franken belassen. Analyst James Edwardes Jones begrüßt in einer am Montag vorliegenden Studie die Behauptung des Lebensmittelkonzerns, dass das Süßwaren- und vor allem das Kaffeegeschäft widerstandsfähige Segmente seien. Dies gebe ihm etwas mehr Zuversicht für seine diesjährige Umsatzprognose./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2025 / 17:49 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2025 / 00:45 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: CH0038863350