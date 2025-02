NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siemens von 230 auf 261 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz der Kursrally der Aktie unterschätze der Markt immer noch die zyklische Erholung im Automatisierungsgeschäft des Technologiekonzerns, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer am Montag vorliegenden Studie. Seine Schätzungen für die Sparte Digital Industries lägen für 2025 und 2026 über den Konsensprognosen. Zudem hob Toennessen seine Schätzungen für den bereinigten Gewinn je Aktie in beiden Jahren an. Siemens bleibt sein bevorzugter Sektortitel./gl/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2025 / 11:03 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.02.2025 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007236101