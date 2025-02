6,2 Millionen Unzen Gold: Strategisch gut positioniert für einen aufsteigenden Goldmarkt

Anzeige / Werbung

Die Perspektiven für Revival Gold sind vielversprechend - Mit einer soliden Ressourcenbasis und einem klaren Entwicklungsplan ist das Unternehmen gut positioniert

Liebe Leserinnen und Leser,

Revival Gold ist ein aufstrebendes Unternehmen in der Bergbauindustrie, das sich auf die Erschließung und Entwicklung von Goldprojekten in den USA konzentriert. Mit dem Fokus auf die Projekte Beartrack-Arnett und Merkur hat das Unternehmen bedeutende Fortschritte gemacht. In dem heutigen Update werfen wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen und die strategische Ausrichtung von Revival Gold.

Im nachfolgenden Interview teilt CEO Hugh Agro seine Einsichten über die aktuellen Projekte Beartrack-Arnett und Mercur sowie die Auswirkungen der neuen US-Regierung auf die Bergbauindustrie.

Wie Sie erfahren haben hat sich die Trump-Administration schon jetzt als vorteilhaft für die Bergbauindustrie in den USA erwiesen. Deregulierung und ein verstärkter Fokus auf die heimische Produktion von Mineralien schaffen ein günstiges Umfeld für Unternehmen wie Revival Gold. Dies hat zu einer Unterstützung grundlegender Industrien wie Energie und Bergbau geführt, was sich positiv auf die Geschäftstätigkeiten auswirkt.

Aktualisierung zum Mercur-Projekt

Das Merkur-Projekt, das Revival Gold im vergangenen Jahr erworben hat, befindet sich auf einem vielversprechenden Weg. Es handelt sich um ein Projekt auf privatem Grund, was schnellere Genehmigungszeiten ermöglicht. Mit einer Ressource von 1,6 Millionen Unzen Gold und einer geplanten Lebensdauer von etwa neun Jahren wird das Projekt als sehr attraktiv angesehen.

Quelle Revival Gold

Die nächsten Schritte für das Merkur-Projekt beinhalten die Fertigstellung einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA) bis zum Ende des ersten Quartals. Das Unternehmen plant, die Genehmigungsvorbereitungen parallel zur PEA voranzutreiben. Revival Gold strebt an, die Projektentwicklung zügig voranzutreiben, um Produktions- und Cashflow-Ziele zu erreichen.

Revival Gold hat eine beeindruckende Ressource von 1,6 Millionen Unzen Gold im Mercur-Projekt. Diese Ressource wird derzeit überarbeitet, um zusätzliche Daten zu integrieren und die Effizienz der geplanten Abbaumaßnahmen zu maximieren. Mit einer geschätzten Lebensdauer von etwa neun Jahren zielt das Unternehmen darauf ab, jährlich rund 80.000 Unzen Gold zu produzieren.

Die ambitionierten Ziele von Revival Gold beinhalten eine jährliche Produktion von 150.000 Unzen Gold bis 2030. Dieses Ziel wird durch die vorhandenen Ressourcen und die strategische Planung zur Optimierung der Produktionsabläufe untermauert. Die Erschließung der Merkur-Ressource ist ein wesentlicher Bestandteil dieses Plans.

Enorme Standortvorteile

Ein entscheidender Vorteil für das Mercur-Projekt ist, dass es sich auf privatem Grund befindet. Dies beschleunigt den Genehmigungsprozess erheblich. Die Genehmigungen erfolgen über staatliche Stellen, was eine schnellere Umsetzung der Projekte ermöglicht.

Die Lage des Mercur-Projekts, nur eine Stunde von Salt Lake City entfernt, erleichtert den Zugang zu Personal und Ressourcen. Dies ist besonders wichtig für die Entwicklung und den Betrieb des Projekts. Zudem hat Revival Gold eine umfangreiche Landposition von etwa 6.500 Hektar gesichert, was die Entwicklung eines großflächigen Goldsystems unterstützt.

Sehr verantwortungsvoller Ansatz in der Projektentwicklung

Revival Gold verfolgt einen verantwortungsvollen Ansatz in der Projektentwicklung. Die Balance zwischen der Projektentwicklung und der Minimierung der Verwässerung ist entscheidend. Mit 6,2 Millionen Unzen Gold im Boden (das Beartrack-Arnett in Idaho hat 4,6 Millionen Unzen Gold) ist das Unternehmen gut positioniert, um seine Projekte nachhaltig voranzutreiben.

Der Goldmarkt zeigt eine zunehmende Dynamik, insbesondere im Bereich Fusionen und Übernahmen (M&A). Revival Gold beobachtet diese Entwicklungen aufmerksam, da sie Chancen für strategische Partnerschaften und potentielles Wachstum bieten können.

Es gibt ein wachsendes Interesse internationaler Investoren an Goldprojekten in Nordamerika. Länder wie Indonesien, China und Ägypten zeigen eine verstärkte Aktivität im Erwerb von Goldprojekten. Dies könnte Revival Gold zugutekommen, wenn das Unternehmen seine Projekte weiterentwickelt und wertvolle Partnerschaften eingeht.

Der Plan für die zukünftige Produktion konzentriert sich darauf, die Ressourcen effizient zu nutzen und die Projekte schrittweise zu entwickeln. Mit dem Beartrack-Projekt, das bereits über eine Vorstudie (PFS) verfügt, und dem Mercur-Projekt, für das Revival Gold derzeit eine wirtschaftliche Bewertung (PEA) durchführt, ist das Unternehmen gut aufgestellt, um in naher Zukunft in die Produktion zu gehen.

Die Perspektiven für Revival Gold sind vielversprechend

Mit einer soliden Ressourcenbasis und einem klaren Entwicklungsplan ist das Unternehmen gut positioniert, um bis Ende des Jahrzehnts in die Produktion zu gehen. Die Marktbedingungen und die Unterstützung durch die US-Regierung schaffen ein günstiges Umfeld für das Wachstum des Unternehmens.

Das Unternehmen hat das Potenzial, seine Ressourcen durch zukünftige Phasen der Entwicklung zu verdoppeln. Dies ermöglicht eine Erweiterung der Produktionskapazitäten und eine Steigerung des Unternehmenswerts. Revival Gold bleibt optimistisch und engagiert, um diese Ziele zu erreichen.

Revival Gold hat sich strategisch in einem aufstrebenden Markt positioniert, der von einer wachsenden Nachfrage nach Gold geprägt ist. Die Kombination aus zwei bedeutenden Projekten in den westlichen USA bietet ihnen nicht nur Zugang zu wertvollen Ressourcen, sondern auch eine solide Grundlage für zukünftiges Wachstum. Durch die gezielte Entwicklung dieser Assets schafft Revival Gold eine klare Roadmap, die auf nachhaltigen Cashflow und langfristige Wertschöpfung abzielt.

Etwa 40 % der Aktien sind in den Händen angesehener institutioneller Investoren, die langfristige Perspektiven schätzen. Diese Investoren bringen nicht nur Kapital, sondern auch wertvolle Marktkenntnisse mit, die dem Unternehmen helfen, seine strategischen Ziele zu erreichen. Ihr Vertrauen in die Vision von Revival Gold ist ein starkes Signal für den Markt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Revival Gold auf einem soliden Weg ist, um seine ehrgeizigen Ziele zu erreichen. Die strategische Ausrichtung, kombiniert mit den positiven Marktbedingungen, legt den Grundstein für zukünftigen Erfolg. Die nächsten Jahre sind entscheidend, um die Projekte voranzutreiben und die Produktionsziele zu realisieren.

Insgesamt sind wir optimistisch, dass Revival Gold in den kommenden Jahren eine herausragende Rolle im Goldmarkt spielen wird. Mit dem richtigen Fokus auf Wachstum, Nachhaltigkeit und Wertschöpfung ist das Unternehmen bereit, die Herausforderungen der Zukunft zu meistern und gleichzeitig den Wert für unsere Aktionäre zu maximieren.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

Besuchen Siehttps://revival-gold.com/, um mehr über das Unternehmen und zu erfahren

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Disclaimer

Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Orange Unicorn/mining-investor.com ("Herausgeber"), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen ("Verfasser") wieder. Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen "Finanzinstrumente") ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen.

Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko.

Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Für die Berichterstattung über das Unternehmen Revival Gold wurden Verfasser und Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Verfasser, Redakteur und Vermittler halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien. Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen.

Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung. Allgemeiner Haftungsausschluss Die Veröffentlichungen dienen ausschließlich Informationszwecken. Alle Informationen und Daten in den Veröffentlichungen stammen aus Quellen, die der Herausgeber bzw. der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält. Der Herausgeber und die Verfasser haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch sind.

Der Herausgeber übernimmt jedoch keine Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit, und Aktualität der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen.

Der Herausgeber hat keine Aktualisierungspflicht.

Er weist darauf hin, dass nachträglich Veränderungen der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und der darin enthaltenen Meinungen des Herausgebers oder des Verfassers entstehend können. Im Falle derartiger nachträglicher Änderungen ist der Herausgeber nicht verpflichtet, diese mitzueilen bzw. gleichfalls zu veröffentlichen. Die Aussagen und Meinungen des Herausgebers bzw. Verfassers stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung der in Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Meinungen folgen bzw. folgen könnten.

Der Herausgeber und die Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs von Finanzinstrumenten der Gegenstand von Veröffentlichungen sind Gewinne erzielt oder bestimmte Kursziele erreicht werden können.

Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Investitionsberater. Der Herausgeber und der Verfasser sind im Zusammenhang mit Veröffentlichungen für Dritte tätig. Sie erhalten von Dritten Entgelte für Veröffentlichungen, was zu einem Interessenkonflikt führen kann, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Die auf den Internetseiten des Herausgebers wiedergegebenen Informationen und Meinungen Dritter, insbesondere in den Chats, geben nicht die Meinung des Herausgebers wieder, so dass dieser entsprechend keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen übernimmt. Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem jeweiligen Autor. Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Autors oder des Herausgebers erlaubt.

Urheberrecht

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Veröffentlichungen dürfen weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in den USA, Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden.

Impressum

Angaben gemäß § 5 TMG:

Orange Unicorn Ltd

132-134 Great Ancoats Street

M4 6DE Manchester

Kontakt: Telefon: +44 (0)161 768 0646

E-Mail: info@mining-investor.com

Registergericht: England and Wales

Registernummer: 15974038

Aufsichtsbehörde: Companies House

Enthaltene Werte: XD0002747026,CA76151P1018