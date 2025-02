FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Roche nach einer Telefonkonferenz für Investoren auf "Sell" mit einem Kursziel von 265 Franken belassen. Es sei um die lang erwartete Offenlegung des Genomsequenzierungsangebots des Pharmakonzerns gegangen, wobei es wichtige Erkenntnisse gegeben habe, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Montag vorliegenden Studie. Papadakis beurteilte dies als "klar positiv"./ck/laVeröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2025 / 08:00 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: CH0012032048