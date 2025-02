euNetworks Group Limited ("euNetworks"), ein europäisches Unternehmen für kritische Bandbreiteninfrastruktur, freut sich, die Ernennung von Richard Gulson zum Chief Revenue Officer (CRO) bekannt zu geben. Richard ist für die Leitung und Überwachung aller Aspekte der Markteinführungsstrategie von euNetworks verantwortlich. Er hat seinen Sitz in London und ist am 10. Februar 2025 in das Unternehmen eingetreten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250224306829/de/

Richard Gulson, CRO of euNetworks (Photo: Business Wire)

Richard kommt nach mehr als 30 Jahren in der Rechenzentrums- und Telekommunikationsbranche zu euNetworks. Zuletzt hatte Richard leitende Positionen im Vertrieb bei Equinix inne, einem globalen Anbieter von Rechenzentrumsdienstleistungen. Vor seiner elfjährigen Tätigkeit bei Equinix war Richard über 14 Jahre bei Level 3 Communications (jetzt Lumen) in leitenden Positionen im Vertrieb tätig, sowohl in Nordamerika als auch in Europa. Er leitete Vertriebsteams im internationalen Großhandelsgeschäft, leitete deren Expansion nach Lateinamerika und beaufsichtigte später den Vertrieb in der Region Asien-Pazifik. Richard begann seine Karriere im Kommunikationsbereich des britischen Außenministeriums, während er gleichzeitig Telekommunikations- und Elektrotechnik am M.K. College studierte. Seine umfassende Erfahrung in der digitalen Infrastrukturbranche macht Richard zu einer einzigartigen Besetzung als CRO von euNetworks.

Kevin Dean, Interims-CEO von euNetworks, sagte: "Ich freue mich sehr, dass Richard zu uns gekommen ist. Er ist eine wichtige Ergänzung für das euNetworks-Team, während wir unsere Pläne vorantreiben und das Geschäft mit unseren Kunden weiter ausbauen. Sein Erfahrungsschatz in der digitalen Infrastrukturbranche und die unschätzbaren Erkenntnisse, die er mitbringt, werden unseren Kunden, unseren Mitarbeitern und unseren Investoren zugutekommen. Willkommen im Team. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg in Ihrer neuen Position."

Richard Gulson, CRO von euNetworks, sagte: "Ich freue mich sehr, euNetworks in einer so spannenden Phase der Unternehmensentwicklung beizutreten. Ich bin begeistert davon, Kunden dabei zu helfen, durch digitale Infrastrukturdienste Werte zu schaffen, und euNetworks hat einen stark etablierten kundenorientierten Ansatz, um diese Konnektivitätsanforderungen zu erfüllen. Ich freue mich darauf, in den kommenden Tagen und Wochen mit vielen unserer Kunden und Partner in Kontakt zu treten, diesen Ansatz weiterzuentwickeln, und ich freue mich auf die vor uns allen liegende Gelegenheit. Vielen Dank an Kevin und das Team für den herzlichen Empfang."

Über euNetworks

euNetworks ist ein Unternehmen für kritische Bandbreiteninfrastruktur, das 18 glasfaserbasierte Stadtnetze besitzt und betreibt, die mit einem Hochleistungs-Intercity-Backbone verbunden sind und 53 Städte in 17 Ländern in ganz Europa abdecken. Das Unternehmen ist Marktführer im Bereich der Rechenzentrumsvernetzung und verbindet heute über 560 direkt miteinander. euNetworks ist auch ein führender Anbieter von Cloud-Konnektivität und bietet ein gezieltes Portfolio an städtischen und Langstreckendiensten, darunter Dark Fibre, Wellenlängen und Ethernet. Großhandels-, Finanz-, Content-, Medien-, Mobilfunk-, Rechenzentrums- und Unternehmenskunden profitieren von euNetworks' einzigartigem Bestand an Glasfaser- und kabelkanalbasierten Anlagen, die auf die Erfüllung ihrer hohen Bandbreitenanforderungen zugeschnitten sind.

Das Unternehmen erbringt seine Dienstleistungen mit aktivem Engagement für Nachhaltigkeit und konzentriert sich dabei auf seinen erklärten Kurs, Netto-Null-Kohlenstoffemissionen zu erreichen, ein umweltverträgliches Lieferkettenmanagement zu betreiben und als Gemeinschaft und Industrie an der Bewältigung der bevorstehenden ökologischen Herausforderungen mitzuwirken. Weitere Informationen finden Sie unter eunetworks.com.

Contacts:

Hannah Britt Chief Marketing Officer euNetworks

hannah.britt@eunetworks.com E-Mail

+44 7717 896 446 Mobiltelefon