Marisa Trisolino tritt am 12. Mai 2025 in das Unternehmen ein

Der vorläufige CEO Kevin Dean wird Chairman von euNetworks

Die euNetworks Group Limited ("euNetworks"), ein europäisches Unternehmen für kritische Bandbreiteninfrastruktur, freut sich, die Ernennung von Marisa Trisolino zur Chief Executive Officer (CEO) mit Wirkung zum 12. Mai 2025 bekannt zu geben. Zeitgleich mit dieser Ernennung wird der bisherige Interim-CEO Kevin Dean zum Chairman von euNetworks wechseln.

Marisa Trisolino, Chief Executive Officer of euNetworks

Marisa tritt euNetworks nach fast 30 Jahren Erfahrung in der Telekommunikationsbranche bei und war zuletzt seit 2018 als CEO von CMC Networks tätig. Sie hat das Unternehmen erfolgreich durch die kürzlich erfolgte Übernahme durch center3, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der STC Group, vom Carlyle Sub-Saharan Africa Fund, beraten durch Alterra Capital Partners, geführt. Bevor sie zu CMC Networks kam, war Marisa 21 Jahre lang erfolgreich bei AT&T tätig. Neben ihrer neuen Position bei euNetworks wird Marisa CMC Networks weiterhin in beratender Funktion unterstützen.

Kevin Dean, Chairman von euNetworks, erklärte: "Marisa ist eine außergewöhnliche Führungskraft und bringt einen reichen Erfahrungsschatz mit, der für euNetworks bei der Umsetzung unserer Wachstumspläne von großem Wert sein wird. Ihre Erfolge als erfahrene CEO, ihre branchenübergreifende Perspektive in zahlreichen Regionen und ihre unerschütterliche Kunden- und Serviceorientierung bringen wichtige Kompetenzen in das Team ein. Ich freue mich auf die Beiträge, die Marisa für das Unternehmen leisten wird, indem sie das Team unterstützt und motiviert, stets nach Spitzenleistungen in allen Bereichen zu streben."

"Es ist mir eine Ehre, in einer für die Branche so entscheidenden Phase als CEO zu euNetworks zu kommen", erklärte Marisa Trisolino, CEO von euNetworks. "Dies ist ein Unternehmen mit einer bemerkenswerten Fähigkeit, schnell und auf höchstem Niveau zu liefern. Da KI den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandel beschleunigt, ist der Bedarf an einer skalierbaren, leistungsstarken Bandbreiteninfrastruktur größer denn je. Ich freue mich darauf, dieses außergewöhnliche Team zu leiten und gemeinsam mit unseren Kunden, Mitarbeitern und Partnern das nächste Kapitel von euNetworks zu schreiben. Vielen Dank an Kevin, den Vorstand von euNetworks und die Investoren von euNetworks für ihre Unterstützung."

John Parker, Principal bei Stonepeak, erklärte: "Marisa ist eine hervorragende Ergänzung unseres Teams. Sie bringt wertvolle Führungserfahrung und Fachkenntnisse aus der Telekommunikationsbranche mit und wir freuen uns sehr, sie in unserem Team willkommen zu heißen. Unter ihrer Leitung und mit der kontinuierlichen strategischen Unterstützung von Kevin befindet sich euNetworks in einer hervorragenden Position, um sein Wachstum fortzusetzen.

Laurens-Jan Sipma, Senior Director, Infrastructure Private Equity bei APG Asset Management, erklärte: "Wir freuen uns sehr, Marisa in unserem Team willkommen zu heißen und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihr beim Aufbau und der Weiterentwicklung der Kerninfrastruktur für die digitale Zukunft Europas gemeinsam mit euNetworks. Wir bedanken uns bei Kevin für seinen Beitrag als Interim-CEO in den letzten Monaten und gratulieren ihm zu seiner neuen Position als Chairman von euNetworks.

Kenneth Koon, Managing Director, Infrastructure, bei der Investment Management Corporation of Ontario ("IMCO"), erklärte: "Als Investor von euNetworks seit 2018 sind wir stolz darauf, die Entwicklung des Unternehmens miterleben und daran mitwirken zu dürfen. Die Ernennung von Marisa ist ein bedeutender Schritt vorwärts, da wir weiteres Wachstum anstreben, unsere Kunden unterstützen und die Marktposition von euNetworks stärken möchten, um die Chancen der digitalen Transformation und der künstlichen Intelligenz optimal zu nutzen. Herzlich willkommen, Marisa, und vielen Dank, Kevin. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg in Ihren neuen Positionen".

Über euNetworks

euNetworks ist ein Unternehmen für kritische Bandbreiteninfrastruktur, das 18 Glasfasernetze in Ballungsräumen besitzt und betreibt, die über ein hochleistungsfähiges Backbone-Netzwerk miteinander verbunden sind und 53 Städte in 17 Ländern in ganz Europa abdecken. Das Unternehmen ist Marktführer im Bereich der Rechenzentrumskonnektivität und verbindet derzeit über 569 Rechenzentren direkt miteinander. euNetworks ist außerdem ein führender Anbieter von Cloud-Konnektivität und bietet ein zielgerichtetes Portfolio an Metropolen- und Langstreckendiensten, darunter Dark Fibre, Wavelengths und Ethernet. Großhandel, Finanzwesen, Content, Medien, Mobilfunk, Rechenzentren und Unternehmenskunden profitieren von euNetworks' einzigartigem Bestand an Glasfaser- und Leitungsnetzen, die speziell auf ihre hohen Bandbreitenanforderungen zugeschnitten sind.

Das Unternehmen erbringt seine Dienstleistungen mit aktivem Engagement für Nachhaltigkeit und konzentriert sich dabei auf seinen erklärten Kurs, Netto-Null-Kohlenstoffemissionen zu erreichen, ein umweltverträgliches Lieferkettenmanagement zu betreiben und als Gemeinschaft und Industrie an der Bewältigung der bevorstehenden ökologischen Herausforderungen mitzuwirken. Weitere Informationen finden Sie unter eunetworks.com.

