ad pepper Group baut Beteiligung an solute weiter aus und setzt strategischen Wachstumskurs fort



24.02.2025

Nürnberg, Amsterdam, 24.Februar 2025 - Die ad pepper Group erhöht ihren Anteil an der solute Holding GmbH & Co. KG auf 44,37%. Durch den Erwerb weiterer 18,73% der Anteile setzt die ad pepper Group ihre strategische Investition konsequent fort und stärkt ihre Marktposition. Damit unterstreicht das Unternehmen seine Wachstumsstrategie und schafft neue Synergien. Die Transaktion wurde am heutigen Tag mit sechs Gesellschaftern der solute vertraglich abgeschlossen und steht unter dem Vorbehalt üblicher Closing-Bedingungen sowie der Zustimmung der Gremien der solute. Der Kaufpreis für die neuen Anteile beträgt rund Euro 4,5 Mio. Als Gegenleistung werden 2.305.195 neue Aktien der ad pepper Group ohne Bezugsrechte der bestehenden Aktionäre gegen Sacheinlage ausgegeben. "Mit solute gewinnen wir zusätzliche Expertise, Reichweite und schaffen Synergien, die unsere Marktstellung weiter stärken. Gemeinsam entwickeln wir innovative Lösungen - mit der Vision, die ad pepper Group als führende Unternehmensgruppe im europäischen Markt noch stärker zu etablieren", erläutert Dr. Jens Körner, CEO der ad pepper Group. "Die verstärkte Zusammenarbeit mit der ad pepper Group und deren Tochtergesellschaft Webgains eröffnet uns neue Wachstumschancen. Als einer der führenden Anbieter von Preisvergleichsseiten im deutschsprachigen Raum profitieren wir von der Integration zusätzlicher Ressourcen und Know-how. Diese Synergien schaffen eine starke Basis für innovative Lösungen und eine beschleunigte Marktdurchdringung", erklären Dr. Thilo Gans und Bernd Vermaaten, Geschäftsführer der solute GmbH . Die solute betreibt unter anderem die bekannten Portale billiger.de , shopping.de und juhuu.at . Im vergangenen Geschäftsjahr erzielte solute einen Umsatz von Euro 44,7 Mio. und ein EBITDA von Euro 3,9 Mio. Die Gespräche mit weiteren Gesellschaftern der solute, darunter die Deutsche Tele Medien GmbH, werden fortgeführt. Ziel ist der Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an solute und die vollständige Konsolidierung in den Konzernabschluss der ad pepper Group. Für nähere Informationen:

Dr. Jens Körner (CEO)

ad pepper media International N.V.

+49 (0) 911 929057-0

ir@adpepper.com



