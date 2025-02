DJ PTA-Adhoc: Empire Brand Building AG: Kapitalerhöhung der Empire Brand Building AG - Vollständige Übernahme der Tochtergesellschaften und strategische Konsolidierung

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Cham (pta/24.02.2025/16:20) - Der Verwaltungsrat der Empire Brand Building AG ("EBB AG") hat die Durchführung einer Kapitalerhöhung um eine Million neue Aktien mit einem Nominalwert von 0,12 Franken je Aktie beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft erhöht sich damit von drei Millionen auf vier Millionen Aktien.

Im Zuge dieser Maßnahme wurden die bisherigen Minderheitsanteile an den Tochtergesellschaften EBB Germany GmbH, Baddeldaddel.de GmbH und Cleopatra Commerce GmbH auf die Empire Brand Building AG übertragen. Vor der Transaktion hielt die Empire Brand Building AG 70 Prozent der Anteile an der EBB Germany GmbH sowie jeweils 74,9 Prozent der Anteile an der Baddeldaddel.de GmbH und der Cleopatra Commerce GmbH. Mit der Übertragung der verbleibenden Minderheitsanteile hält die Empire Brand Building AG nun 100 Prozent der Anteile an diesen Gesellschaften.

Die neuen Aktien werden von den bisherigen Minderheitsgesellschaftern der Tochtergesellschaften im Verhältnis zu ihren bisherigen Beteiligungen gezeichnet. Philip Färfers hat in dieser Transaktion auf zweihundertfünfzigtausend ihm zustehende Aktien verzichtet. Der Verwaltungsrat hat das Zeichnungsrecht für einen Teil der neuen Aktien an die Tochtergesellschaften weitergegeben und behält sich das Recht vor, das Zeichnungsrecht für die nicht von den Minderheitsgesellschaftern gezeichneten Aktien gemäß den Satzungsregelungen und unter Beachtung der Interessen der Aktionäre zu vergeben:

Baddeldaddel.de GmbH zeichnet einhundertfünfzigtausend Aktien

EBB Germany GmbH zeichnet fünfzigtausend Aktien

Cleopatra Commerce GmbH zeichnet fünfzigtausend Aktien

Diese Zeichnung ermöglicht den Tochtergesellschaften eine selbständige Finanzierung und strategische Flexibilität durch gezielte Veräußerungen innerhalb eines Jahres. Die von den Tochtergesellschaften gezeichneten Aktien sind nicht zur dauerhaften Eigenhaltung bestimmt und werden innerhalb des festgelegten Zeitraums veräußert.

Die Kapitalerhöhung wurde als Barkapitalerhöhung durchgeführt, um die Übertragung der Anteile an den Tochtergesellschaften effizient und ohne den zusätzlichen Bewertungsaufwand einer klassischen Sachkapitalerhöhung umzusetzen. Das Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre wurde angeboten, jedoch nicht ausgeübt. Die Kapitalerhöhung wurde durch den Beschluss der Generalversammlung legitimiert. Durch das Nicht-Zeichnen haben die Aktionäre diesen strukturellen Ansatz indirekt unterstützt, wodurch die gewählte Struktur umgesetzt werden konnte. Obwohl die Kapitalerhöhung rechnerisch zu einer Erhöhung der ausstehenden Aktien führt, wird sie durch die vollständige Übernahme der Tochtergesellschaften wirtschaftlich kompensiert.

Die für die Durchführung erforderlichen Beschlüsse wurden bereits gefasst, und die Umsetzung erfolgt nun im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Die Anmeldung zur Eintragung ins Handelsregister wurde noch nicht vorgenommen und erfolgt gemäß den gesetzlichen Vorgaben nach Abschluss der notwendigen Schritte. Die Einzahlung der Kapitalerhöhung wurde noch nicht vorgenommen und wird fristgerecht gemäß den gesetzlichen Vorgaben erfolgen.

(Ende)

Aussender: Empire Brand Building AG Adresse: Gewerbestrasse 11, 6330 Cham Land: Schweiz Ansprechpartner: Philip Färfers Tel.: +41 43 588 23 25 E-Mail: ir@ebb-ag.com Website: www.ebb-ag.com

ISIN(s): CH0597194171 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Hamburg

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 24, 2025 10:20 ET (15:20 GMT)