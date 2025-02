Der Technologieriese Apple verzeichnete am gestrigen Handelstag an der Wall Street einen moderaten Kursanstieg von 0,7 Prozent. Diese positive Entwicklung wurde maßgeblich durch die Ankündigung eines umfangreichen Investitionsprogramms gestützt. Der Konzern plant, in den kommenden vier Jahren mehr als 500 Milliarden Dollar in den Ausbau seiner Produktionskapazitäten in den Vereinigten Staaten zu investieren. Im Rahmen dieser strategischen Initiative sollen etwa 20.000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf dem Bau einer neuen Fertigungsanlage in Houston, die speziell für die Produktion von Servern konzipiert ist, welche das firmeneigene generative KI-System "Apple Intelligence" unterstützen sollen.

Technologiesektor unter Druck

Die positive Kursentwicklung der Apple-Aktie erfolgte in einem herausfordernden Marktumfeld für Technologiewerte. Der technologielastige Nasdaq-Composite-Index verzeichnete einen Rückgang von 1,2 Prozent, während der breiter gefasste S&P-500 um 0,5 Prozent nachgab. Die verhaltene Stimmung im Technologiesektor spiegelt die Zurückhaltung der Anleger vor wichtigen Ereignissen wider, insbesondere im Hinblick auf die anstehende Veröffentlichung der Nvidia-Quartalszahlen, die als wichtiger Indikator für die weitere Entwicklung des KI-Marktes gilt.

