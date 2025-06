Der hybride Windenergie- und PV-Park im niedersächsischen Sande ist um eine zweite PV-Anlage erweitert worden. Der Strom des von GP Joule für Friesen Elektra errichteten Parks geht via PPA an Industrieabnehmer Salzgitter Stahl. Der Projektentwickler GP Joule hat den zweiten Bauabschnitt im hybriden Energiepark Sande in Betrieb genommen. Das teilte das Unternehmen aus Reußenköge mit. Der neue PV-Park mit 35 Megawatt (MW) Leistung ergänze ein 2024 realisiertes benachbartes Projekt mit rund 83 MW. ...

