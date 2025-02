Die Airbus-Aktie verzeichnete am Montag einen bemerkenswerten Anstieg an der Börse, getrieben von bahnbrechenden Entwicklungen im Bereich der Satellitentechnologie. Der Luftfahrt- und Rüstungskonzern konnte durch die erfolgreiche Entwicklung innovativer Low Earth Orbit (LEO) Satelliten mit 5G-Fähigkeit überzeugen, was zu einem Kursanstieg von mehr als zwei Prozent auf 163,22 Euro führte. Diese technologische Innovation, die in Zusammenarbeit mit Eutelsat realisiert wurde, könnte sich als wegweisend für die zukünftige Entwicklung der satellitengestützten Kommunikation erweisen und eine vielversprechende Alternative zu bestehenden Systemen darstellen.

Positive Geschäftsentwicklung stützt Kurspotenzial

Die robuste Geschäftsentwicklung des Unternehmens spiegelt sich in den jüngsten Quartalszahlen wider. Mit einem Gewinn pro Aktie von 3,07 Euro im vierten Quartal 2024 konnte Airbus seine Ertragskraft gegenüber dem Vorjahresquartal deutlich steigern. Der Umsatz kletterte um acht Prozent auf 24,72 Milliarden Euro. Analysten sehen weiteres Aufwärtspotenzial und haben ein durchschnittliches Kursziel von 171,78 Euro ermittelt. Für das Geschäftsjahr 2025 erwarten Experten einen Gewinn je Aktie von 6,76 Euro, während die Dividendenprognose auf 2,63 Euro je Aktie angehoben wurde.

