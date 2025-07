Obwohl die Ölpreise heute erneut nachgeben, kann die Aktie von Shell etwas zulegen. Denn die Papiere des britischen Energieriesen erhalten heute Unterstützung in Form eines positiven Analystenkommentars. So rät die US-Großbank JPMorgan weiterhin zum Kauf der Dividendentitel und beziffert das Kursziel unverändert auf 3.000 Britische Pence (umgerechnet 34,55 Euro).Dementsprechend wurde die Einschätzung mit "Overweight" bestätigt. In seinem Branchenausblick betonte Analyst Matthew Lofting, dass der ...

