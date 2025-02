NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Schneider Electric von 280 auf 300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Alasdair Leslie skizzierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie, warum er eine 20-prozentige Aktienrendite in den nächsten drei Jahren für möglich hält. Für gewöhnlich würden selbst optimistische Zielsetzungen von den Franzosen noch übertroffen, und Kapazitätsausweitungen sollten die Umsatzentwicklung stützen./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2025 / 18:06 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2025 / 06:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000121972