Heidelberg Materials konnte sich 2024 in einem schwachen Umfeld solide entwickeln. Der Umsatz blieb stabil trotz eines Rückgangs der Absatzmenge. Starker Abschluss bei PSP Swiss Property. Die Schweizer Immobiliengesellschaft konnte sich 2024 deutlich verbessern. Enttäuschung über Zoom. Die Umsatzerwartung konnte man erfüllen, blieb aber beim Gewinn weiter unter den Prognosen der Wall Street.Asien sieht rot am Dienstagmorgen. Alle Benchmarks in der Region geben deutlich ab. Der Hang Seng Index führt dabei die Liste der Verlierer mit Abschlägen von ...

