HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für FMC nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Der Dialysekonzern habe 2024 beim Umsatz die Erwartungen erfüllt, schrieb Analyst Christian Ehmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das berichtete operative Ergebnis (Ebit) wertete er als Enttäuschung, doch bereinigt sei es in Ordnung gewesen. Er begründete dies mit dem Einfluss von Einmaleffekten, die der Konsens nicht richtig eingeschätzt habe. Positiv erwähnte er die Dividendenerhöhung./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2025 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005785802