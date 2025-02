EQS-Media / 25.02.2025 / 10:56 CET/CEST

PARMANTIER&CIE. hat heute ein Update zur INDUS Holding AG (WKN: 620010 / ISIN: DE0006200108) veröffentlicht und die Kaufempfehlung bekräftigt. Das Kursziel bleibt bei 34,30 EUR, was einem signifikanten Aufwärtspotenzial gegenüber dem aktuellen Aktienkurs entspricht.

Die vorläufigen Geschäftszahlen für 2024 bestätigen die robuste Marktstellung der INDUS Holding AG! Trotz herausforderndem Marktumfeld konnte INDUS die Prognose des EBITs mit 126,7 Mio. EUR sogar leicht übertreffen.

Besonders bemerkenswert sind die drei bereits erfolgten Zukäufe in 2025, mit denen INDUS seine Segmente Infrastructure und Engineering gezielt stärkt. Gleichzeitig setzt das Unternehmen sein Aktienrückkaufprogramm fort, ein klares Zeichen für das Vertrauen in die eigene Bewertung und zugunsten der Aktionäre.

Warum bleibt INDUS für Investoren interessant? Attraktive Bewertung (KGV 2025e: 6,2), starke Portfoliounternehmen und eine nachhaltige Dividendenstrategie. Zudem könnten staatliche Infrastrukturprogramme weiteres Wachstum begünstigen

Ein detaillierter Ausblick auf die Wachstumsstrategie bis 2030 wird mit der Veröffentlichung des testierten Geschäftsberichts am 24. März 2025 und auf dem Kapitalmarkttag am 25. März 2025 erwartet.

Lesen Sie jetzt unser vollständigen Research-Bericht zur aktuellen Entwicklung der INDUS Holding unter:

Über die PARMANTIER & CIE. GmbH

PARMANTIER & CIE. ist spezialisiert auf die Beratung und Vermittlung von Unternehmensfinanzierungen, sei es Eigenkapital, Fremdkapital oder hybride Finanzierungsformen, und verfolgt den Geschäftsansatz einer klassischen Merchant Bank. Das Unternehmen investiert in börsennotierte und nicht börsennotierte Unternehmen und kombiniert traditionelle Werte eines ehrbaren Kaufmanns mit innovativen Finanzierungslösungen für eine dynamische Wirtschaftswelt. Mit einem hohen Maß an Eigenverantwortung und Kapital geht PARMANTIER & CIE. eigene Wege und bietet maßgeschneiderte Finanzlösungen sowohl für börsennotierte als auch nicht börsennotierte Unternehmen.



