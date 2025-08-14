Immerhin: Die Indus Holding konnte im zweiten Quartal ein kleines Umsatzplus erreichen, wenngleich der operative Gewinn rückläufig war. Dies hatte der Markt allerdings erwartet, weshalb sich die Indus-Aktie (620010) stabil behaupten konnte, nach dem der Kurs nach einer Gewinnwarnung vom Mai zunächst Kursverluste hinnehmen musste, zuletzt aber seitwärts tendierte. Im zweiten Quartal erlebte Indus eine leichte Belebung des Geschäfts. Die Beteiligungsgesellschaft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
