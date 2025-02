Berlin (ots) -Nestlé Deutschland ist ab dem 1. Januar 2025 neues Mitglied im Forum Moderne Landwirtschaft (FML). (http://www.moderne-landwirtschaft.de) Mit dieser Mitgliedschaft setzt das Unternehmen ein klares Zeichen für den Dialog zwischen Landwirtschaft, Wirtschaft und Gesellschaft und unterstreicht sein Engagement für nachhaltige und zukunftsorientierte landwirtschaftliche Lösungen.Lea Fließ, Geschäftsführerin des Forums Moderne Landwirtschaft, begrüßt die Zusammenarbeit: "Mit Nestlé Deutschland gewinnen wir einen starken Partner, der sich intensiv mit nachhaltiger Beschaffung und zukunftsweisenden Innovationen in der Landwirtschaft auseinandersetzt. Wir freuen uns darauf, gemeinsam neue Impulse für eine ressourcenschonende und moderne Agrarwirtschaft zu setzen."Anke Stübing, Head of Sustainability, Nestlé Deutschland ergänzt: "Nestlé setzt sich weltweit für eine verantwortungsbewusste und nachhaltige Beschaffung landwirtschaftlicher Rohstoffe ein. Die Mitgliedschaft im Forum Moderne Landwirtschaft bietet uns die Möglichkeit, den Dialog mit Landwirten, Wissenschaft und Gesellschaft zu intensivieren, innovative Lösungen für die Zukunft der Landwirtschaft zu fördern und unsere Verantwortung in der Lebensmittelproduktion weiter auszubauen."Nestlé Deutschland verstärkt mit diesem Schritt sein Engagement für nachhaltige landwirtschaftliche Prozesse und wird sich aktiv an den Initiativen und Veranstaltungen des FML beteiligen. Ziel ist es, Wissenstransfer zu fördern und gemeinsam mit anderen Mitgliedern innovative Wege für eine moderne Landwirtschaft zu entwickeln.Über das Forum Moderne LandwirtschaftDas Forum Moderne Landwirtschaft (https://moderne-landwirtschaft.de/) ist ein Netzwerk aus allen Bereichen der Landwirtschaft. Wir zeigen moderne Landwirtschaft wie sie ist. Fördern den Dialog zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft und machen die moderne Landwirtschaft dadurch sichtbar und für alle erlebbar.Sie waren auf dem ErlebnisBauernhof auf der Grünen Woche? Haben auf dem Marktplatz in Ihrer Stadt schon mal mit einem unserer AgrarScouts gesprochen? Oder unser Online-Kanäle rund um moderne Landwirtschaft besucht? Hinter all diesen Aktivitäten steckt das Forum Moderne Landwirtschaft.Pressekontakt:Beatrix ReißigLeitung Kommunikation / PressesprecherinForum Moderne Landwirtschaft e.V.Fanny-Zobel-Str. 7, 12435 BerlinTel. +49 (0) 30 814 5555 - 70Mobil +49 (0) 1523 396 8394E-Mail b.reissig@moderne-landwirtschaft.deWeb www.moderne-landwirtschaft.deOriginal-Content von: Forum Moderne Landwirtschaft e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29845/5978347