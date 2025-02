Markus Weingran - Mein Tipp: SMARTBROKER+: https://broker-tipp.de/ (Werbung) Willkommen bei der Börsenlounge mit Markus Weingran. Die Themen heute: Palantir | Hims | Tempus AI - DeepSeek kurbelt Chipnachfrage von Nvidia an! ? Hier geht es zum wallstreetONLINE Börsenlounge Musterdepot: https://www.wallstreet-online.de/userinfo/845904-mweingran ? Die Börsenlounge gibt es täglich um 12 Uhr live auf wallstreet:online TV. Jetzt den Kanal abonnieren und keine Sendung mehr verpassen! https://www.youtube.com/@wallstreetonlinetv - subconfirmation=1 00:00 Begrüßung DAX - leichtes Plus Tops & Flops - Rheinmetall bald vierstellig Tempus AI - Crash nach Zahlen Hims & Hers - gute Zahlen verhindern Absturz nicht Novo Nordisk - lachender Dritter Palantir - wo endet die Talfahrt - Super Micro - sind die Geschäftsberichte fertig - Nvidia - DeepSeek sorgt für höhere Nachfrage Nike - ist das die Wende - Die zehn beliebtesten Aktien der Fondsmanager Termine - AMC berichtet Rheinmetall - neues Rüstungspaket beflügelt Heidelberg Materials - Zahlen werden doch freundlich aufgenommen FMC - Sparpogramm greift Termine - AMC berichtet Rheinmetall - neues Rüstungspaket beflügelt Heidelberg Materials - Zahlen werden doch freundlich aufgenommen FMC - Sparpogramm greift Thyssenkrupp - ausserordentliche HV geplant Musterdepot - Thyssenkrupp nächster Verdoppler Zuschauerfragen