Die Anleger bekommen am Dienstag nicht genug von Thyssenkrupp-Aktien. Am Vormittag liegt der Titel des Stahlkonzerns 13 Prozent im Plus und klettert auf den höchsten Stand seit fast zwei Jahren. Die Leser des AKTIONÄR sind per Turbo-Long bei der Rally mit von der Party. Nun besteht Handlungsbedarf.

Den vollständigen Artikel lesen ...