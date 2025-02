Infineon: Management für das laufende Geschäftsjahr optimistisch | Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 25.02.2025

AKTIE IM FOKUS: Infineon

WKN: 623100 - ISIN: DE0006231004 - Ticker: IFX

????Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige Investoren

Fundamentaldaten:

aktueller Preis 38,07 EUR

Marktkapitalisierung 49,23 Mrd. EUR

Umsatz 2023 14,96 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote 54,73 %

KGV 2025* 33,55 %

4 Wochen Performance - 4,42 %

Bewertung Leicht unterbewertet

Div. Rendite 2025* 0,91 %

Branche Halbleiterindustrie

* Prognose

Parkettgeflüster:

Das Geschäftsjahr von Infineon ist kein Kalenderjahr, sondern dies beginnt mit dem 01.10. eines jeden Jahres. Der Umsatz im 1. Quartal des Geschäftsjahres 2025 belief sich auf 3.4 Mrd. EUR, nach 3.9 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum. Die Umsatzrückgänge erklären sich aus einer rückläufigen Nachfrage aus dem Segmenten Automotive, Green Industrial Power, Power - Sensor Systems sowie Connected Secure Systems.

Die Bruttomarge beträgt aktuell 39,2 Prozent und liegt damit auch unter der des Vergleichszeitraums des Vorjahres (41,4 Prozent). Das Ergebnis vor Steuern beträgt im ersten Quartal 246 Mio. EUR. Im Vorjahr stand noch ein Verlust von 84 Mio. EUR zu Buche. Im 1. Quartal lagen die Investitionen bie 731 Mio. EUR und damit auf dem Niveau des Vorjahresquartal (722 Mio. EUR), für das laufende Geschäftsjahr sind Investitionen im Rahmen von 2,5 Mrd. EUR geplant. Leicht erhöht haben sich auch die Finanzschulden, die von 4.811 Mio. EUR auf 4.943 Mio. EUR gestiegen sind.

Das Management ist für das laufende Geschäftsjahr optimistisch und hat die währungsbedingte Jahresprognose erhöht. Das Marktumfeld ist nach wie vor schwach, die konjunkturellen Risiken gegeben, wobei erwartet wird, dass sich die Nachfrage in den kommenden Monaten schrittweise verbessern könnte. Insbesondere der anhaltende Trend zur künstlichen Intelligenz wird die Nachfrage positiv beeinflussen.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Der Anteilsschein ist übergeordnet in den letzten Monaten seitwärts gelaufen. Auf der Oberseite war im Juni der Bereich der 38,75 - 39,30 EUR das Ende der Bewegung, auf der Unterseite hat die 30 EUR-Marke bis Ende Juli im Zuge von Rücksetzern gehalten.

Im Tageschart ist erkennbar, dass sich die Aktie Anfang Mai 2024 deutlicher erholen konnte, es aber nicht geschafft hat, sich bis an das Dezember Hoch (39,34 EUR) zu schieben. Die Versuche sind erkennbar, es hat das Momentum gefehlt, um über diese Marke zu laufen. Nachdem es über Wochen nicht weitergegangen ist, hat die Aktie Mitte Juni deutlicher zurückgesetzt. Zwar konnte nach der Stabilisierung eine Erholung abgebildet werden, diese wurde nachfolgend aber abverkauft. Die Rücksetzer gingen wieder in den Bereich der 30 EUR-Marke zurück. Anfang August ist die Aktie deutlich unter die 30 EUR-Marke gefallen, konnte sich aber nachfolgend rasch wieder erholen und an und über diese Marke laufen. Im Zuge der Erholungsbewegungen ist es wieder in den Bereich der 32,50/33,00 EUR gegangen. Von hier aus machte sich erneute und auch deutliche Schwäche breit. Das Wertpapier ist im Zuge der Abgaben unter die wichtige 30 EUR-Marke gefallen. Die Versuche sind im Tageschart erkennbar, wieder verbindlich über die 30 EUR-Marke zu laufen. Es ging in den letzten Handelswochen immer mal wieder über diese Marke, das Wertpapier hat aber bisher nicht die Kraft gehabt sich auch verbindlich über dieser Marke zu etablieren. Erst Anfang Dezember gelang der verbindliche Move über diese Marke, über der sich die Aktie dann auch festsetzen konnte. Mitte Dezember gelang es dem Papier sich über der 33 EUR-Marke festzusetzen, diese Marke wurde dann aber dynamisch aufgegeben. Das Wertpapier konnte sich fangen und wieder aufwärtslaufen. Nach einem erneuten Rücksetzer Ende Januar ging es Anfang Februar mit Dynamik und mit Momentum aufwärts. die Aktie formatierte in der letzten Handelswoche ein Hoch bei 39,41 EUR...

