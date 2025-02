DJ PTA-News: More Impact AG: Tochtergesellschaft plant Markteinführung eines innovativen smarten Pocket-Inhalators im Gesundheitswesen

Frankfurt (pta/25.02.2025/11:57) - * Tragbares Gerät: Kompakter Inhalator für vielfältige Anwendungen, u.?a. zur Linderung von Atemwegserkrankungen und zur medikamentösen Behandlung über die Mundschleimhaut. * Technologische Innovation: Integration mit Smartphones zur Vermeidung von Über- oder Falschdosierungen. * Patentierte Sicherheit: Smarte Technologie gewährleistet präzise und sichere Dosierung von Medikamenten. * Erweiterte Anwendung: Einsatzmöglichkeiten im Bereich der Rauch- und Nikotinentwöhnung durch schadstofffreien Konsum. * Portfolioausbau: Weitere Verstärkung des MedTech-Bereichs im Beteiligungsportfolio.

Frankfurt am Main, 25. Februar 2025 - Die More Impact AG (ISIN: DE000A1PG979, "More Impact"), ein börsennotierter High-Tech-Medical-Hub, erreicht einen bedeutenden Meilenstein. Die 100 %-ige Tochtergesellschaft BG Braingate Technology GmbH ("BG Braingate") steht kurz vor der Markteinführung eines innovativen, patentgeschützten Inhalationsgeräts in Hosentaschenformat - speziell konzipiert für den medizinischen Einsatz.

Der neue smarte Inhalator ermöglicht die gezielte Anwendung unterschiedlicher medikamentöser Wirkstoffgruppen zur Behandlung von Erkrankungen wie Asthma, Allergien oder COPD. Dank der Möglichkeit, Medikamente über die Mundschleimhaut zu verabreichen, wird eine schnellere und effektivere Wirkstoffaufnahme erzielt - insbesondere in der Schmerztherapie. Die Markteinführung ist für das dritte Quartal 2025 geplant. Zur Vermarktung des Produkts werden derzeit Gespräche mit führenden Pharmaunternehmen geführt, um eine Lizenzierung des Inhalators zu realisieren. Parallel dazu wird eine optimale Vermarktungsstrategie entwickelt, die sowohl Distributoren als auch Direktvertriebskanäle einbezieht.

Durch die Anbindung an Smartphones können Über- und Falschdosierungen zuverlässig vermieden werden. Dies sichert den kontrollierten Einsatz der Medikamente, vor allem bei Minderjährigen und körperlich eingeschränkten Personen. Zudem wird geprüft, inwieweit eine ärztliche Überwachung der inhalierten Wirkstoffe über App-basierte Steuerungen realisiert werden kann. Ergänzende Sicherheitsfunktionen zur optimalen Anwendung spezifischer Stoffgruppen werden derzeit evaluiert.

Branchenstudien prognostizieren ein beeindruckendes Wachstum des Marktes für intelligente Inhalatoren. Während dieser Markt 2023 noch ein Volumen von 2,95 Milliarden US-Dollar aufwies, wird für das Jahr 2031 ein Anstieg auf rund 23,98 Milliarden US-Dollar erwartet - was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von ca. 29,9 % entspricht. Wichtige Treiber sind die Zunahme von Atemwegserkrankungen, das gestiegene Gesundheitsbewusstsein und die verbesserte Wirkstoffaufnahme über die Mundschleimhaut.

Ein weiteres Einsatzfeld des smarten Inhalators liegt im Bereich der Rauch- und Nikotinentwöhnung. Dank der patentgeschützten Filter- und Verdampfungstechnologie wird Tabak lediglich erhitzt, nicht verbrannt. Dadurch entstehen signifikant weniger schädliche Stoffe, die anschließend durch ein integriertes Filtersystem herausgefiltert werden. Untersuchungen der Forschungslabore ARGUK und ALAB bestätigen, dass die inhalierten Dämpfe weit unter den in normaler Raumluft zulässigen Schadstoffgrenzwerten liegen. Zusätzlich ermöglicht das Gerät eine präzise Steuerung der Nikotinabgabe, wodurch eine schrittweise Reduktion des Nikotinkonsums realisiert werden kann. Ein herausnehmbarer, leicht austauschbarer Akku verlängert zudem die Lebensdauer des Inhalators und unterstützt die gesetzlich vorgeschriebene Abfallvermeidung.

Für das zugrunde liegende Sammelpatent, das die vielseitigen Anwendungsgebiete des Inhalators abdeckt, wurde ein entsprechender Erteilungsbescheid vom Europäischen Patentamt erteilt. Die Beantragung der Medizinproduktzulassung beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) wird im ersten Halbjahr 2025 erwartet.

Dr. Gerald Schüssel, CEO der More Impact AG, betont: "Der patentgeschützte Inhalator unserer Tochtergesellschaft BG Braingate bietet enormes wirtschaftliches Potenzial. Die präzise und sichere Dosierung von Medikamenten sowie die neuartige Verabreichungsform etablierter Wirkstoffe stellen einen signifikanten Mehrwert für die Pharmabranche und die Patienten dar. Das kompakte, in die Hosentasche passende Format wird maßgeblich zur erfolgreichen Kommerzialisierung beitragen."

Parallel zur Produkteinführung plant die More Impact AG den Ausbau ihres MedTech-Portfolios. Im Rahmen einer strategischen Erweiterung steht die Übernahme der The Key Unternehmensberatung GmbH kurz bevor - ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Patentierung der innovativen, nadellosen Spritze "Speedinject" fokussiert (vgl. Ad-hoc-Meldung vom 23. Dezember 2024).

Über die More Impact AG Die More Impact AG ist ein börsennotierter High-Tech-Medical-Hub, der sich auf die Entwicklung und Unterstützung innovativer Unternehmen im medizinischen Umfeld konzentriert. Mit dem Fokus auf Patentsicherung und der Vermarktung von Produktinnovationen trägt More Impact dazu bei, zukunftsweisende MedTech-Technologien einer breiten Bevölkerung zugänglich zu machen und die globale Gesundheitsversorgung nachhaltig zu verbessern. Strategische Zu- und Verkäufe von Unternehmen, Unternehmenssparten oder einzelnen Patenten runden das Geschäftsmodell ab.

