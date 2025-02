MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 5,40 auf 8,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Christian Obst begründete das neue Kursziel mit einem höheren Wert der vor einem Börsengang stehenden Marine-Sparte TKMS sowie gestiegenen Bewertungskennziffern. Die Chancen für dessen Abschluss sowie für die Vorstellung eines langfristigen Plans für Steel Europe im weiteren Jahresverlauf stünden gut, heißt es in einem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Nach der Trennung von diesen Bereichen werde der Industriekonzern deutlich weniger komplex aufgebaut sein./gl/laVeröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2025 / 10:59 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007500001