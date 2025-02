NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Eni auf "Outperform" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Angesichts schon gesunkener Erwartungen seien die Risiken mit Blick auf die am Donnerstag anstehenden Quartalszahlen des Ölkonzerns begrenzt, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Auch wegen der schwachen Kursentwicklung der Aktie seit Jahresbeginn überwögen die Chancen die Risiken./gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2025 / 04:40 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2025 / 04:40 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: IT0003132476