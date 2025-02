ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schneider Electric anlässlich eines Berichts über sinkende Investitionen in Datenzentren auf "Buy" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Um sich ein klares Bild von den Auswirkungen zu machen, seien weitere Klarstellungen zu den Investitions- und Kapazitätsabsichten notwendig, schrieb Analyst Andre Kukhnin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sieht darin zunächst ein eher Microsoft-spezifisches Thema und einen Feinschliff in puncto Zeitrahmen und Kapazitätsmix. Im jüngsten Kursrückschlag bei Schneider Electric sieht er eine Kaufgelegenheit./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2025 / 14:59 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2025 / 14:59 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000121972