wO Börsenlounge: Palantir | Hims | Tempus AI - DeepSeek kurbelt Chipnachfrage bei Nvidia an!

Tag der Sorgenkinder in der wO Börsenlounge. Die Aktie von Palantir fällt seit Tagen, Tempus AI bricht nach den Zahlen zweistellig ein und Hims & Hers steht trotz guter Zahlen kräftig unter Druck. Wie geht es weiter?Aber nicht nur bei den drei oben genannten Aktien haben die Anleger ihre Zweifel. Auch bei den Papieren von Nvidia, Super Micro Computer und Nike gibt es einige Fragezeichen zu beseitigen. Welcher dieser drei Titel gehört ins Depot? Nike - ist das die Wende? Jefferies hebt Nike von "Hold" auf "Buy" und das Kursziel von 75 auf 115 US-Dollar an. Analyst Randal Konik sieht eine Trendwende: CEO Elliott Hill löse Produkt- und Vertriebsprobleme, was Nike helfen soll, Marktanteile …

