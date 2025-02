NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell nach einer Präsentation zum Flüssiggasgeschäft auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3500 Pence belassen. Die Prognosespanne für die längerfristige Nachfrage habe sich ausgeweitet im Vergleich zu früheren Prognosen, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Darin spiegele sich möglicherweise die Unsicherheit hinsichtlich einer Energiewende wider und welche Rolle Flüssiggas darin spielt./bek/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2025 / 09:12 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2025 / 09:12 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB00BP6MXD84