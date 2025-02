Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenCA03835T3091 Aptose Biosciences Inc. 25.02.2025 CA03835T4081 Aptose Biosciences Inc. 26.02.2025 Tausch 30:1US48576U1060 Karyopharm Therapeutics Inc. 25.02.2025 US48576U2050 Karyopharm Therapeutics Inc. 26.02.2025 Tausch 15:1CA4798611063 Jolt Health Inc. 25.02.2025 CA4798612053 Jolt Health Inc. 26.02.2025 Tausch 20:1