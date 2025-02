Anzeige / Werbung

Intel Aktie: Mögliche Aufspaltungs- und Übernahmegerüchte beflügeln. Kann der Turnaround gelingen?

Intel ist weiterhin eines der führenden Unternehmen in der Halbleiterindustrie. Doch die Firma befindet sich inmitten eines tiefgreifenden Wandels, der stark von den Fortschritten im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) geprägt ist. Seit der Gründung im Jahr 1968 hat Intel die Entwicklung von Mikroprozessoren maßgeblich beeinflusst und dominierte über Jahrzehnte den Markt für Computerchips. In den letzten Jahren hat das Unternehmen jedoch mit wachsender Konkurrenz von Unternehmen wie AMD und NVIDIA zu kämpfen, insbesondere im Bereich leistungsstarker Chips für KI-Anwendungen. Hier will und muss Intel nun aufholen.

Leistungsfähigere Chips wurden somit entwickelt, die sowohl für Training als auch für Inferenz optimiert sind. Mit der steigenden Nachfrage nach KI-Lösungen in Cloud- und Unternehmensanwendungen hat Intel das Potenzial, seine Marktposition zu stärken, vorausgesetzt, es gelingt dem Unternehmen, technologisch mit der Konkurrenz Schritt zu halten und Innovationen im Bereich KI effizient in seine Produktpalette zu integrieren. Wir bringen einige Beispiele mit und schauen auf die Fundamentaldaten des Unternehmens.Im zweiten Teil bewerten wir das Chartbild der Aktie mit dem Freestoxx-Tool.

