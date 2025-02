Die National Health Investors (NHI) verzeichnet einen erfolgreichen Abschluss des Geschäftsjahres 2024 mit bemerkenswerten Finanzergebnissen. Der Immobilieninvestmenttrust kündigte eine Quartalsdividende von 0,90 US-Dollar je Aktie an, die am 2. Mai 2025 an die Aktionäre ausgezahlt wird. Die Geschäftszahlen für das vierte Quartal 2024 zeigen einen deutlichen Anstieg des Nettogewinns pro verwässerter Aktie auf 0,95 US-Dollar, verglichen mit 0,74 US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Die Mieteinnahmen stiegen um beachtliche 8,3 Prozent, was hauptsächlich auf neue Investitionen seit Dezember 2023 zurückzuführen ist.

Expansionskurs und Portfoliooptimierung

Im Rahmen ihrer Wachstumsstrategie hat NHI im Oktober 2024 ein Portfolio von zehn Assisted-Living- und Memory-Care-Einrichtungen in North Carolina für 121 Millionen US-Dollar erworben. Der 15-Jahres-Mietvertrag sieht eine anfängliche Rendite von 8,25 Prozent vor. Zusätzlich wurde im Januar 2025 eine weitere Einrichtung in Colorado für 21,2 Millionen US-Dollar akquiriert. Die Belegungsquoten des Portfolios entwickeln sich positiv, mit einer durchschnittlichen Auslastung von über 85 Prozent in den Kernbereichen. Für das Jahr 2025 prognostiziert das Unternehmen einen normalisierten FFO pro verwässerter Aktie zwischen 4,59 und 4,66 US-Dollar, was das anhaltende Wachstum des Unternehmens unterstreicht.

Anzeige

National Health Investors-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue National Health Investors-Analyse vom 25. Februar liefert die Antwort:

Die neusten National Health Investors-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für National Health Investors-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 25. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

National Health Investors: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...