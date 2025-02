Zürich - Bei Interroll kommt es zu einem Chefwechsel. Der bisherige CEO Ingo Steinkrüger wird durch Markus Asch ersetzt. Asch übernehme den Posten per 1. März 2025, teilte der Lagerlogistikspezialist am Mittwoch mit. Er sitze bereits seit fünf Jahren im Verwaltungsrat von Interroll und sei bestens qualifiziert, um Interroll zurück auf den Wachstumspfad zu führen. Durch das Ausscheiden von Asch aus dem Verwaltungsrat per 3. März bestehe das Gremium ...

