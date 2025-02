NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche auf "Underweight" mit einem Kursziel von 230 Franken belassen. Analyst Richard Vosser verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf Daten des US-Pharmakonzerns Eli Lilly zur Pille Orforglipron gegen Diabetes und Fettleibigkeit, die im zweiten Quartal anstehen. Er rechnet mit einer Wirksamkeit, die in Einklang steht mit der von Abnehmspritze Wegovy und dem oralen Semaglutid von Novo Nordisk. Für die Roche-Aktien sieht er nur begrenzt positive Auswirkungen. Über das Tochterunternehmen Chugai hat er Lizenzeinnahmen für Orforglipron in Höhe von 2,5 Milliarden Franken bereits in seinen Schätzungen für den Schweizer Pharmakonzern berücksichtigt./ck/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2025 / 05:23 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2025 / 05:24 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: CH0012032048