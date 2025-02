Shell erweitert seine Marktposition im nordamerikanischen Kunststoffsektor durch eine strategische Vereinbarung mit dem führenden Thermoplast-Distributor Nexeo Plastics. Die Kooperation, die ab Januar 2025 in Kraft tritt, umfasst die Distribution von hochwertigem Polyethylen in den Vereinigten Staaten und Kanada. Diese Entwicklung verspricht eine signifikante Stärkung der Marktpräsenz von Shell im wachstumsstarken Polymersegment und erschließt neue Vertriebskanäle für die innovativen Polyethylen-Produkte des Unternehmens. Die Partnerschaft fokussiert sich besonders auf High-Density Polyethylen und Linear Low-Density Polyethylen, die in verschiedenen Schlüsselbranchen wie Gesundheitswesen, Verpackung und Konsumgütern zum Einsatz kommen.

Technologische Innovation treibt Wachstum

Die Polyethylen-Materialien von Shell zeichnen sich durch besondere Eigenschaften wie chemische Beständigkeit, Langlebigkeit und optimale Verarbeitungsfähigkeit aus. Das Unternehmen positioniert sich damit gezielt in zukunftsträchtigen Märkten wie dem Gesundheitssektor, der Agrarindustrie und dem Baugewerbe. Die entwickelten Kunststoffgrade erfüllen dabei strenge regulatorische Anforderungen und bieten gleichzeitig die nötige Flexibilität für verschiedenste Anwendungen. Diese strategische Ausrichtung unterstreicht Shells Engagement im Bereich nachhaltiger und innovativer Materialwissenschaft.

Anzeige

Shell-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Shell-Analyse vom 26. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Shell-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Shell-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 26. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Shell: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...