© Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Christoph Hardt/Geisler-Fotopres

Die Deutsche Telekom hat im vierten Quartal auf ihrem Heimatmarkt Deutschland schlechter abgeschnitten als erwartet. Die Aktie knickt ein.Während der Umsatz in den USA und Europa stieg, sanken die Erlöse in Deutschland leicht auf 6,58 Milliarden Euro - weniger als die von Analysten prognostizierten 6,69 Milliarden Euro. Das Unternehmen begründete die schwächeren Zahlen mit sinkenden Mobilfunk-Endgeräteverkäufen und rückläufigen IT-Investitionen aus dem öffentlichen Sektor. Das bereinigte EBITDA AL in Deutschland stieg zwar um 2,8 Prozent auf 2,66 Milliarden Euro, blieb aber ebenfalls leicht unter den Erwartungen. Bei der Ermittlung des EBITDA AL wird das EBITDA um die Abschreibungen der …