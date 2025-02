Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die SLR Group GmbH informiert darüber, dass sie nach vorläufigen Berechnungen im ersten Halbjahr 24/25 verkaufte Tonnagen in Höhe von rund 42 Kilotonnen sowie ein bereinigtes EBITDA in Höhe von 8,5 Mio. EUR verzeichnen konnte, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung: ...

