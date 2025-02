Tokio (ots/PRNewswire) -Die Hyperscale-Anlage ist der vierte Standort des Betreibers in Inzai und erweitert die Kapazität von Colt DCS zur Unterstützung der wachsenden digitalen Wirtschaft des LandesColt Data Center Services (Colt DCS), ein weltweit führender Anbieter von Hyperscale- und Großunternehmens-Rechenzentrumslösungen, hat die Eröffnung seines neuen Hyperscale-Rechenzentrums Inzai 4 in Tokio, Japan, angekündigt. Diese Erweiterung ist der zweite Standort, der im Rahmen des Joint Ventures zwischen Fidelity Investments und Mitsui & Co., Ltd. entwickelt wurde. Dieser neueste Standort unterstreicht das Engagement von Colt DCS, die wachsende Nachfrage nach Rechenzentrumskapazität und öffentlichen Cloud-Diensten in Japan und im asiatisch-pazifischen Raum zu decken.Die erste Entwicklungsphase ist bereits abgeschlossen mit 4,8 MW in Betrieb. Bei Fertigstellung wird der Standort 20 MW liefern und somit die Gesamtkapazität von Colt DCS in Inzai auf 70 MW erhöhen. Inzai 4 ist bereits vollständig vorvermietet, was die starke Nachfrage nach Lösungen von Colt DCS unterstreicht. Mit globaler Präsenz und flexiblen Lösungen bleibt Colt DCS ein Top-Rechenzentrumspartner für seine Kunden.Die Anlage wurde gemäß der Global Reference Design (GRD)-Richtlinien von Colt DCS entwickelt und dementsprechend wurden verschiedene Prinzipien zur Reduzierung des Kohlenstoffgehalts einbezogen, wie zum Beispiel: Reduzierung der Wasserverschwendung der Kühlprozesse, Inbetriebnahme von Kältemaschinen mit niedrigem Treibhauspotenzial (GWP) und Bau der Standortstruktur mit minimalem Stahl- und Betonverbrauch.Colt DCS war der erste Anbieter, der 2011 ein Hyperscale-Rechenzentrum in der Region Inzai eröffnete und investiert weiterhin in der Region, wobei bereits Pläne für Inzai 5 im Gange sind. Das stabile Grundgestein, die dichte Glasfaseranbindung, die effizienten Bahnverbindungen, die Nähe zu Tokio und die unterstützende lokale Regierung machen es zu einem erstklassigen Standort für Rechenzentren.Niclas Sanfridsson, CEO von Colt DCS, sagte: "Das anhaltende Wachstum digitaler Dienste hat in Japan zu einer starken Nachfrage nach Hyperscale-Rechenzentren geführt. Inzai 4 ist ein Beweis für unser Engagement, dieser Nachfrage gerecht zu werden und die digitale Wirtschaft im asiatisch-pazifischen Raum zu unterstützen. Wir sind stolz darauf, zum Wachstum der lokalen Gemeinschaft beizutragen und ein vertrauenswürdiger Partner für unsere Kunden weltweit zu bleiben."Über Colt DCSColt DCS entwirft, baut und betreibt Rechenzentren in Europa, Indien und Japan. Wir bieten nachhaltige Rechenzentrumslösungen für Hyperscale- und Großunternehmenskunden in 16 hochmodernen, Carrier-neutralen Rechenzentren in 8 Städten.Unsere Hyperscale- und Colocation-Lösungen geben unseren Kunden die Freiheit, das Wachstum ihres Unternehmens effektiv zu planen, in der Gewissheit, dass ihre Rechenzentrumsstrategie für die Anforderungen von morgen gerüstet ist. Wir verfügen über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Branche und verwirklichen unsere Vision, der vertrauenswürdigste und kundenorientierteste Rechenzentrumsbetreiber auf dem Markt zu sein.Wir stellen das Umweltbewusstsein in den Mittelpunkt unseres Handelns. Aus diesem Grund übernehmen wir die Verantwortung, unsere Auswirkungen auf die Umwelt weltweit zu reduzieren und Nachhaltigkeit zu einem wichtigen strategischen Treiber zu machen. Als Teil unserer Nachhaltigkeitsreise hat Colt DCS umfassende kurz- und langfristige wissenschaftlich fundierte Ziele festgelegt, um unsere Emissionen im Einklang mit dem neuesten Net Zero Standard der SBTi zu reduzieren.www.coltdatacentres.netFoto: https://mma.prnewswire.com/media/2627541/Colt_DCS.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2388810/Colt_DCS_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/colt-dcs-erweitert-seine-hyperscale-prasenz-von-rechenzentren-mit-der-einfuhrung-von-inzai-4-in-tokio-japan-302385896.htmlPressekontakt:Toby Fairhead,Campaign Manager,coltdcspr@teamlewis.comOriginal-Content von: Colt Data Centre Services (Colt DCS), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163977/5979237