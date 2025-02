FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Im vierten Quartal hätten Einmaleffekte dafür gesorgt, dass das operative Ergebnis (Ebitda) außerhalb der USA unter den Erwartungen lag, schrieb Analyst Robert Grindle in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausblick entspreche aber dem Erwartungsrahmen. Trotz des bislang guten Kursverlaufs in diesem Jahr bleibe die Aktie bemerkenswert günstig angesichts der Bewertung der Ex-US-Geschäfte./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2025 / 08:23 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005557508