FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) auf "Hold" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Analyst Falko Friedrichs attestierte dem Dialysekonzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein starkes viertes Quartal und einen Ausblick, der über dem Analystenkonsens liege./tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2025 / 08:00 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005785802