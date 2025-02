AKTIEN MARATHON: Continental | Analyse und Einschätzung für Investoren

Die langfristige Anlage und Analyse

AKTIEN MARATHON: Continental

Der längerfristige Ausblick für Investoren

In dieser Analyse - Prognose bewerten wir jede Woche eine Aktie unter fundamentalen Gesichtspunkten und Aspekten. Dies bedeutet konkret, dass der Fokus nicht in einer kurz- und mittelfristigen Betrachtung liegt, sondern in einer langfristigen. Gegenstand der Analyse sind fundamentale Daten des Unternehmens. Diese werden für die nächsten Jahre - bis 2028 - projiziert. Somit können insbesondere langfristig orientierte Anleger Ihre eigene Wahrnehmung abgleichen und diese Analysen für ihre langfristigen Entscheidungen als eine Basis heranziehen.

Wo steht die Continental Aktie

Die Aktie ist in den ersten Monaten des Jahres 2024 deutlich gefallen, konnte sich mittlerweile stabilisieren und erholen. Übergeordnet hat sich das Wertpapier in den letzten Jahren aber schlecht entwickelt. Vom Hoch 2019 trennen die Aktie aktuell 80 EUR. Die Wertentwicklung der Aktie ist auch Ausdruck der schwierigen Rahmenbedingungen und der Marktveränderungen in der Automobilindustrie. Continental als Zulieferer ist von den disruptiven Veränderungen der Automobilwirtschaft direkt betroffen. Der Umstieg auf die E-Mobilität, neue Technologien wie Vernetzung und autonomes Fahren stellen große Herausforderungen dar. Auch für Continental bedeutet diese Veränderung zunächst einmal massives Investment in Forschung und Entwicklung.

Chartcheck - Betrachtung im Wochenchart:

Das Wochenchart zeigt sehr deutlich, dass die Aktie in den letzten Jahren nicht weitergekommen ist. Nach dem Rücksetzer Mitte 2021 hat das Papier gut 12 Monate zurückgesetzt, konnte eine Stabilisierung und moderate Erholung abgebildet werden. Erst Anfang 2023 hat das Papier Stabilität gefunden und ist bis Mitte März seitwärts gelaufen. Es folgte eine weitere Schwächephase. die Notierungen erreichten aber nicht mehr das Tief von Oktober 2022, sondern drehten schon vorher wieder in Richtung Norden. Seit September 2024 kann sich die Aktie moderat, aber unspektakulär aufwärtsschieben. Im Wochenchart sind aber die kleinen Wochenkerzen gut erkennbar; es herrscht zwar Kaufinteresse, das aber einen überschaubaren Charakter hat.

Die Aktie konnte sich im Rahmen der Seitwärtsbewegung im Dunstkreis der SMA20 (aktuell bei 64,34 EUR) - SMA50 (aktuell bei 61,58 EUR) weiterschieben. Es ging über einen längeren Zeitraum weder groß über, noch unter diese Linien. Im Zuge der Schwäche im September 2024 konnte sich das Wertpapier im Dunstkreis der SMA20 festsetzen, aber erst im November über diese Linie als auch nachfolgend über die SMA50 schieben. Über diesen beiden Linien hat sich der Anteilsschein auf Wochenbasis etabliert...

