Allschwil - Das angeschlagene Biotechunternehmen Idorsia hat am Mittwoch eine Vielzahl an Schritten mitgeteilt, mit denen es sich finanziell Luft verschaffen will. Bereits am Vorabend hatte eine Mehrheit der Gläubiger einer Wandelanleihe dem Unternehmen einen Aufschub gewährt. Konkret ging es um eine Wandelanleihe über 200 Millionen Franken, die bereits am 17. Januar 2025 fällig wurde, nach der Veröffentlichung der Einladung zur Versammlung aber ...

