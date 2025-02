Christian Koch ist seit Januar Head of Portfolio Management bei BB Biotech. Er steht dem Sektor weiter positiv gegenüber und sieht vielfältige Gelegenheiten. Bei der Auswahl will er stärker prozessorientiert arbeiten. Das Risikomanagement will er durch zusätzliche Daten verbessern. Zudem soll das Investmentteam vergrößert werden. Die ...

