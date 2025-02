NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat HSBC nach einer Veranstaltung mit HSBC-Finanzchefin Pam Knaur auf "Neutral" mit einem Kursziel von 900 Pence belassen. Zum Restrukturierungsprogramm der Bank habe es wenig neue Details gegeben, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Das Vermögensverwaltungsgeschäft in Hongkong und Asien sei wohl im Januar gut ins Jahr gestartet./gl/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2025 / 11:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2025 / 11:54 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB0005405286