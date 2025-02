Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die Cenit AG im Geschäftsjahr 2024 (per 31.12.) auf Basis vorläufiger Zahlen einen Umsatz von rund 207 Mio. Euro erzielt und damit die im Oktober angepasste Umsatzrange von 205 bis 2010 Mio. Euro erreicht. In der Folge senken die Analysten das Kursziel, bestätigen aber das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe das vorläufigen EBITDA bei rund 17 Mio. Euro (GJ 2023: 16,41 Mio. Euro) gelegen - und damit unter der Guidance von 17,9 bis 18,4 Mio. Euro. Dabei sei das EBITDA durch Rückstellungen im Rahmen des geplanten Personalabbaus belastet worden. Mit der Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2024 am 24. April werde das CENIT Management erstmals eine Guidance für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlichen. Eine Aktualisierung der langfristigen Zielsetzung (CENIT 2030) könne dann im Laufe des Jahres erfolgen. Angesichts der derzeit noch ausstehenden Regierungsbildung in Deutschland sowie möglicher zollbedingter Handelshemmnisse sei die Aufstellung einer aussagekräftigen Guidance aber mit besonderen Schwierigkeiten verbunden. Aktuell kalkuliere das Analystenteam mit einem Umsatz 2025 von 228,43 Mio. Euro und einem EBIT von 8,02 Mio. Euro (zuvor: 12,52 Mio. Euro). Das aktuelle Geschäftsjahr sei laut GBC dabei als Übergangsjahr zu sehen. Im Rahmen eines DCF-Bewertungsmodells senken die Analysten das Kursziel auf 19,00 Euro (zuvor: 22,00 Euro), erneuern aber das Rating "Kaufen".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 26.02.2025, 15:35 Uhr)



