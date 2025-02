Allianz Commercial baut das Angebot an Entertainment-Versicherungen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Italien aus. Dies erfolgt im Rahmen einer Partnerschaft mit dem Assekuradeur SRC Special Risk Consortium, einem Anbieter von Versicherungslösungen für Film- und Veranstaltungsrisiken. Allianz Commercial hat eine strategische Partnerschaft mit dem Assekuradeur SRC Special Risk Consortium gestartet. Damit erweitert Allianz Commercial sein Portfolio an Entertainment-Versicherungsprodukten ...

