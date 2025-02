Bern - Der Zubau von Photovoltaikanlagen schreitet voran: Im Jahr 2024 ist das BKW Netz um 5'849 PV-Anlagen gewachsen. Die neu installierte Leistung beträgt 135 Megawatt (MW). Damit wurde der Trend aus dem Jahr 2023 bestätigt. Im Vergleich zum durchschnittlichen Zubau in den Jahren davor sind 2023 und 2024 jeweils mehr als doppelt so viele neue PV-Anlagen dazugekommen. Total sind mittlerweile 30'046 PV-Anlagen an das Verteilnetz der BKW angeschlossen, ...

