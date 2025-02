OLDENBURG (dpa-AFX) - Stühlerücken beim Fotodienstleister Cewe: Das Kuratorium der Neumüller Cewe Color Stiftung habe beschlossen, dass der Vertrag der Vorstandsvorsitzenden Yvonne Rostock turnusmäßig auslaufen werde, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Oldenburg mit. Nachfolger soll zum 1. Mai Vorstandsmitglied Thomas Mehls werden. Als persönlich haftende Gesellschafterin führt die Neumüller Cewe Color Stiftung die Geschäfte der börsennotierten Cewe Stiftung & Co KGaA.

Zum gleichen Zeitpunkt wird Vorstand Patrick Berkhouwer stellvertretender Vorstandsvorsitzender. Mit der Neustrukturierung werde gleichzeitig das Gremium von sechs auf fünf Personen verkleinert. Wie es weiter hieß, soll Sirka Hintze zum 1. Juni den Vorstand verstärken - zunächst ohne Ressort, ab 15. August dann als für Finanzen zuständiges Vorstandsmitglied, um, wie geplant, Olaf Holzkämper in dieser Funktion abzulösen./nas/he