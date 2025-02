Barcelona, Spanien (ots) -- Der Umsatz erreichte im vierten Quartal 1.976 Millionen Euro(+13,6% cc [1]) getrieben von einem Biopharma Wachstum in Höhe von 15,1% cc. Das Geschäftsjahr 2024 schließt mit einem Umsatz von 7.212 Millionen Euro, einer Steigerung von 10,3% cc.- Das bereinigte EBITDA wuchs um 19% auf 526 Millionen Euro (eine Marge von 26,6%) im vierten Quartal 2024, was das bereinigte EBITDA für das Geschäftsjahr 2024 auf 1.779 Millionen Euro erhöht (eine Marge von 24,7%). Das ausgewiesene EBITDA stieg im Geschäftsjahr 2024 um 32% auf 1.631 Millionen Euro.- Der ausgewiesene Nettogewinn verbesserte sich im vierten Quartal und erreichte 69 Millionen Euro. Das führt zu einem Jahresergebnis 2024 von 157 Millionen Euro, eine Steigerung von ~271% im Vergleich zu 2023.- Der Free Cashflow [2] stieg im vierten Quartal auf 335 Millionen Euro, was in erster Linie auf ein verbessertes Working-Capital-Management in der gesamten Lieferkette zurückzuführen ist. Der freie Cashflow für das Geschäftsjahr 2024 erreichte 266 Millionen Euro.- Der Verschuldungsgrad [3] sank auf 4.6x (4,5x cc) aufgrund der EBITDA-Steigerung, dem Mittelzufluss von 1,6 Milliarden Euro aus der im Juni abgeschlossenen Veräußerung von SRAAS und einer verbessertem Cashflow-Generierung.- Gestärkte Bilanz bei gleichzeitig verbesserter Liquidität auf 1,9 Milliarden Euro [4].- Alle für 2024 gesetzten Innovations-Meilensteine wurden erreicht - besonders erwähnenswert dabei die Einreichung von Fibrinogen zur behördlichen Genehmigung in der EU als auch in den USA.Grifols (MCE:GRF, MCE:GRF.P, NASDAQ:GRFS), ein weltweit tätiges Healthcare-Unternehmen und führender Hersteller von Arzneimitteln aus Blutplasma, meldet Rekordergebnisse für das gesamte Geschäftsjahr mit einer beschleunigten fortlaufenden Verbesserung bei wichtigen Kennzahlen, die in einem starken vierten Quartal gipfelten.Nacho Abia, Chief Executive Officer, sagte: "Grifols hat eine Rekordleistung erbracht und erreichte in einem herausfordernden Jahr die für 2024 gesteckten Vorsätze und Ziele dank des unerschütterlichen Fokus und der Hingabe des Teams. Ihre harte Arbeit und Hingabe für die Patienten sind im ganzen Unternehmen sichtbar, von einem neubelebten Biopharma über das Erreichen von Innovations-Meilensteinen bis hin zu der strategischen Allianz mit der Haier Gruppe zur Reduzierung der Verschuldung. Unsere Maßnahmen haben eine klare Dynamik aufgebaut und bringen uns in Position für ein nachhaltiges, profitables Wachstum 2025 und darüber hinaus."Rahul Srinivasan, Chief Financial Officer, sagte: "Grifols hat ein starkes Finish hingelegt wodurch unser zweites Rekordjahr in Folge gekrönt wurde. Dies ist ein Beleg für das Engagement und die Entschlossenheit unseres Grifols-Teams. Mit erheblichen Fortschritten bei der Risikominderung unserer Bilanz und einem starken Fokus auf die Generierung von freiem Cashflow nach unserer überragenden Performance im Jahr 2024 haben wir eine klare Chance für eine nachhaltige Neubewertung unseres Unternehmens.Geschäftsentwicklung einzelner Business UnitsIm vierten Quartal stieg der Gesamtumsatz um 13,6% cc und erreichte 1.976 Millionen Euro, was einem Umsatzwachstum von 10,3% cc im Gesamtjahr 2024 entspricht. Sowohl die Quartals- als auch die Gesamtjahresumsätze stellen damit Rekorde auf einem Allzeithoch dar. Biopharma ist weiterhin führender Wachstumsmotor für Grifols mit einem Wachstum von 15,1% cc im vierten Quartal und 11,3% cc im gesamten Jahr. Das unterstreicht die zugrundeliegende starke globale Nachfrage.Das Immunglobulin-Geschäft bleibt weiterhin Wachstumstreiber und verzeichnet ein starkes Wachstum von 17,9% im vierten Quartal, was zu einem Gesamtjahreswachstum von 15,3% beiträgt. Diese herausragenden Ergebnisse sind nicht nur getrieben vom Volumen sondern profitieren auch von einem vorteilhaften Produkt-Mix. Eine steigende Nachfrage erfahren IVIG und SCIG (XEMBIFY®), wobei SCIG eine Steigerung von 55,5% im Gesamtjahr verzeichnet.Sowohl Albumin und Alpha-1 als auch Spezialproteine verzeichnen weiterhin solide Ergebnisse. Albumin erzielte ein Rekordwachstum von 8,0% cc im laufenden Jahr; Alpha-1 und weitere Spezial-Plasmaproteine schließen das Jahr 2024 mit einem Wachstum von 4,9% seit Jahresbeginn, nachdem die Umstellung des Alpha-1 Spezial-Pharma Distributors in den USA zu Beginnt des Jahres erfolgt war.2024 haben die gesammelten Plasmamengen den wachsenden Bedarf erfolgreich gedeckt, während die Kosten pro Liter (CPL) weiter abnahmen. Grifols hat ein gut diversifiziertes Netzwerk von Spendezentren und setzt weiterhin seine strategischen Bemühungen fort, um die Plasmaversorgung zu verbessern, indem es sowohl seine Präsenz ausbaut als auch Effizienzsteigerungen und Ertragsverbesserungen umsetzt.Die zugrunde liegende Geschäftstätigkeit im Bereich Diagnostic stieg 2024 um 0,7% cc ohne einmaliges True-up im ersten Quartal 2023. Haupttreiber war die Entwicklung von Blood Typing Solutions, die ein zweistelliges Wachstum in wichtigen Regionen erzielte, allen voran Nordamerika, Südamerika und die EMEA-Region.Finanzielle Performance und VerschuldungDas bereinigte EBITDA für das vierte Quartal 2024 betrug 526 Millionen Euro mit einer Marge von 26,6%, was ein Wachstum von 18,5% im Vergleich zum gleichen Quartal im letzten Jahr bedeutet.Das bereinigte EBITDA für das Gesamtjahr 2024 erreichte 1,779 Millionen Euro mit einer Marge von 24,7%, vor allem angetrieben durch das Volumenwachstum im Bereich Biopharma und kontinuierliche Verbesserungen bei CPL und Erträgen aufgrund der erfolgreichen Umsetzung des Maßnahmenplans zur operativen Verbesserung.Das ausgewiesene EBITDA für das vierte Quartal betrug 482 Millionen Euro (Margen von 24,4%). Im Gesamtjahr stieg es um 32% auf 1.631 Millionen Euro bei einer Marge von 22,6%.Der freie Cashflow hat die Erwartungen wesentlich übertroffen und erhöhte sich auf 335 Millionen Euro im vierten Quartal und 266 Millionen Euro für das Gesamtjahr, vor allem angetrieben durch die Ausweitung des EBITDA und ein verbessertes Working Capital Management entlang der gesamten Lieferkette.Die Fortschritte beim Abbau der Verschuldung schreiten zügig voran. Der Verschuldungsgrad 2024 sank von 6,8x im ersten Quartal auf 4,6x am Jahresende (4,5x cc). Zum 31. Dezember 2024 belief sich die Liquiditätsposition von Grifols auf etwa 1,9 Milliarden Euro.Der ausgewiesene Nettogewinn für das gesamte Jahr erhöht sich auf~271% 2024, was einer nahezu dreifachen Steigerung auf 157 Millionen Euro entspricht.Alternative Performance Measures (APMs)Dieses Dokument enthält die folgenden Alternative Performance Measures (APMs): konsolidiertes EBITDA (berichtet), konsolidiertes EBITDA (bereinigt), Verschuldungsgrad gemäß Kreditfazilität, Nettoverschuldung gemäß Kreditfazilität, Free Cash Flow, Working Capital und einmalige Posten. Weitere Einzelheiten zur Definition, Erläuterung der Verwendung und Abgleichung der APMs finden Sie im Anhang der Präsentation sowie im Dokument "Alternative Performance Measures" auf unserer Website www.grifols.com/en/investors.TELEFONKONFERENZGrifols wird heute, Mittwoch, 26. Februar 2025, um 18:30 Uhr MEZ / 12:30 Uhr EST eine Telefonkonferenz durchführen, um ein Business Update und die Finanzergebnisse für das vierte Quartal 2024 zu präsentieren. Teilnehmerinnen und Teilnehmern wird empfohlen, sich im Voraus für die Telefonkonferenz zu registrieren.Anmerkung: Zu Vergleichszwecken mit dem Gesamtjahresergebnis 2024 wurde der Abschluss für Q3'23 und Q4'23 gemäß der am 30. Juli 2024 veröffentlichten Insider-Information neu dargestellt und in Übereinstimmung mit Anmerkung 2(d) des konsolidierten Zwischenabschlusses für H1'24 weiter offengelegt.[1] Operativ oder währungsbereinigt (cc) ohne Berücksichtigung der im Berichtszeitraum ausgewiesenen Wechselkursschwankungen[2] Der Free Cash Flow umfasst Zahlungsmittel aus betrieblicher Tätigkeit sowie Cashflow aus Investitionstätigkeiten, beides gemäß den International Financial Reporting Standards (IFRS), und schließt Leasingzahlungen sowie SRAAS-Transaktionen aus.[3] Definiert in der Kreditvereinbarung[4] Barmittel und Barmitteläquivalente in Höhe von 980 Mio. Euro + ungenutzte Kreditfazilitäten in Höhe von 1.279 Mio. Euro - ungenutzte RCF-Fazilitäten mit Fälligkeit im November 2025 in Höhe von ca. 399 Mio. Euro.Über GrifolsGrifols ist ein globales Gesundheitsunternehmen, das 1909 in Barcelona gegründet wurde und sich für die Verbesserung der Gesundheit und des Wohlbefindens von Menschen weltweit einsetzt. Das Unternehmen ist führend im Bereich der aus Plasma gewonnenen Arzneimittel und der Transfusionsmedizin und entwickelt, produziert und bietet innovative Gesundheitsdienstleistungen und -lösungen in mehr als 110 Ländern an.Die Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten und das ständig wachsende Wissen von Grifols über viele chronische, seltene und weit verbreitete Krankheiten, die manchmal lebensbedrohlich sind, treiben unsere Innovationen bei plasmabasierten Therapien und anderen biopharmazeutischen Produkten zur Verbesserung der Lebensqualität voran. Grifols konzentriert sich auf die Behandlung von Krankheiten in einem breiten Spektrum entlang unserer Haupt-Therapiebereiche: Immunologie, Infektionskrankheiten, Pulmologie und Intensivmedizin.Als Pionier in der Plasmabranche baut Grifols sein Netz von Spendezentren weiter aus, das mit fast 400 Zentren in Nordamerika, Europa, Afrika, dem Nahen Osten und China das größte der Welt ist.Als anerkannter Marktführer in der Transfusionsmedizin bietet Grifols ein umfassendes Portfolio an Lösungen zur Verbesserung der Sicherheit von der Spende bis zur Transfusion sowie klinische Diagnosetechnologien. Grifols liefert hochwertige biologische Produkte für die biowissenschaftliche Forschung, klinische Studien und die Herstellung pharmazeutischer und diagnostischer Produkte. Darüber hinaus liefert das Unternehmen Hilfsmittel, Informationen und Dienstleistungen, die es Krankenhäusern, Apotheken und Angehörigen der Gesundheitsberufe ermöglichen, auf effiziente Weise eine fachgerechte medizinische Versorgung zu gewährleisten.Grifols, mit mehr als 23.800 Mitarbeitern in mehr als 30 Ländern und Regionen, hat sich einem nachhaltigen Geschäftsmodell verschrieben, das den Standard für kontinuierliche Innovation, Qualität, Sicherheit und ethische Führung setzt.Die A-Aktien des Unternehmens sind an der spanischen Börse notiert, wo sie Teil des Ibex-35 sind (MCE:GRF). Die stimmrechtslosen B-Aktien von Grifols sind am Mercado Continuo (MCE:GRF.P) und über ADRs an der amerikanischen NASDAQ (NASDAQ:GRFS) notiert.Weitere Informationen finden Sie unter www.grifols.comHaftungsausschlussDie in diesem Bericht enthaltenen Fakten und Zahlen, die sich nicht auf historische Daten beziehen, sind "Zukunftsprojektionen und Annahmen". Wörter und Ausdrücke wie "glauben", "hoffen", "antizipieren", "vorhersagen", "erwarten", "beabsichtigen", "sollten", "anstreben", "es wird geschätzt", "zukünftig" und ähnliche Ausdrücke, soweit sie sich auf die Grifols-Gruppe beziehen, werden verwendet, um zukünftige Projektionen und Annahmen zu identifizieren. Diese Ausdrücke spiegeln die Annahmen, Hypothesen, Erwartungen und Vorhersagen des Managementteams zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts wider, die einer Reihe von Faktoren unterliegen, die dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen können. Die zukünftigen Ergebnisse der Grifols-Gruppe könnten durch Ereignisse beeinflusst werden, die mit ihren eigenen Aktivitäten zusammenhängen, wie z.B. ein Mangel an Rohstoffen für die Herstellung ihrer Produkte, das Auftauchen von Konkurrenzprodukten auf dem Markt oder Änderungen des regulatorischen Rahmens auf den Märkten, auf denen sie tätig ist, um nur einige zu nennen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts hat die Grifols-Gruppe die erforderlichen Maßnahmen ergriffen, um die potenziellen Auswirkungen dieser Ereignisse abzuschwächen. Grifols, S.A. übernimmt keine Verpflichtung, Zukunftsprognosen oder Annahmen zu veröffentlichen, zu revidieren oder zu aktualisieren, um sie an Ereignisse oder Umstände nach dem Datum der Erstellung dieses Berichts anzupassen, es sei denn, dies ist durch die geltende Gesetzgebung ausdrücklich vorgeschrieben. Dieses Dokument stellt kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien gemäß den Bestimmungen der Gesetzes 6/2023 vom 17. März über die Wertpapiermärkte und Investitionsdienstleistungen und den Vorschriften zur Umsetzung dieser Gesetzgebung dar. 