Die Sprott Inc. verzeichnete für das Geschäftsjahr 2024 ein beeindruckendes Ergebnis mit einem deutlichen Anstieg des verwalteten Vermögens (AUM) auf 31,5 Milliarden Dollar, was einem Wachstum von 10% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Trotz eines leichten Rückgangs im vierten Quartal 2024 gegenüber dem Vorquartal markiert dies das siebte aufeinanderfolgende Jahr mit zweistelligem AUM-Wachstum für den Spezialisten für Edelmetall- und Rohstoffinvestments. Besonders erfreulich entwickelten sich die Nettozuflüsse von 698 Millionen Dollar, hauptsächlich in den physischen Trusts sowie den Uran- und kritischen Materialien-ETFs. Der Nettogewinn stieg im vierten Quartal um 21% auf 11,7 Millionen Dollar (0,46 Dollar pro Aktie) und erreichte im Gesamtjahr 49,3 Millionen Dollar (1,94 Dollar pro Aktie), was einem Anstieg von 18% entspricht. Die Verwaltungsgebühren stiegen im Jahresvergleich um 17% auf 155,3 Millionen Dollar, während die Netto-Gebühreneinnahmen um 22% auf 144,6 Millionen Dollar zulegten.

Erweiterung des Investitionsspektrums

Parallel zu den starken Finanzergebnissen zeigt sich Sprott auch bei strategischen Investitionen aktiv. So erwarb Eric Sprott, einer der Hauptaktionäre, durch seine Gesellschaft 2176423 Ontario Ltd. kürzlich 3.571.400 Einheiten der Borealis Mining Company für knapp 2 Millionen Dollar. Mit diesem Investment erhöhte er seinen Anteil an Borealis auf 7,5% der ausstehenden Aktien auf nicht-verwässerter Basis. Gleichzeitig verzeichnet Sprott Fortschritte bei der Diversifizierung seines Portfolios im Bereich kritischer Rohstoffe und beim Ausbau seiner Streaming- und Royalty-Aktivitäten. Ein Beispiel hierfür ist die kürzlich abgeschlossene Änderung eines Royalty-Abkommens mit Bunker Hill Mining Corp., wodurch der Umfang der Lizenzgebühren auf zusätzliche Flächen im Bereich der Bunker Hill Mine in Idaho ausgeweitet wurde. Der CEO von Sprott, Whitney George, betonte die strategische Ausrichtung des Unternehmens auf physische Edelmetallbesitztümer sowie kritische Materialien aus "freundlichen" Ländern als wichtige Wachstumstreiber für die Zukunft.

Anzeige

Sprott-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Sprott-Analyse vom 26. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Sprott-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Sprott-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 26. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Sprott: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...