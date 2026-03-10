Der US-amerikanische Soft- und Hardwarehersteller hat am Dienstagabend die Zahlen für das vergangene dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 vorgelegt. Sowohl beim Umsatz als auch Ergebnis je Aktie konnte das Unternehmen die Markterwartungen für den Berichtszeitraum übertreffen. Im nachbörslichen US-Handel gewinnt die Oracle-Aktie deutlich und löst sich damit weiter von den jüngsten Tiefs.Im dritten Quartal generierte Oracle einen Umsatz in Höhe von 17,2 Milliarden Dollar, womit die Schätzung in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
